Walibi Belgium

Foto's: Walibi Belgium start werkzaamheden voor nieuwe achtbaan

In Walibi Belgium wordt hard gewerkt aan de komst van een nieuwe rollercoaster. Het pretpark in Waver wil in 2025 uitpakken met een lanceerachtbaan in haventhema, ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum. De voorbereidende werkzaamheden zijn al gestart, blijkt uit luchtfoto's.

Momenteel wordt het beoogde terrein bouwrijp gemaakt. De coaster komt te liggen in de buurt van katapultachtbaan Psyké Underground en waterbaan Flash Back. Daar moet ook een nieuw restaurant gerealiseerd worden. Rock Sandwiches, het horecapunt tegenover Psyké Underground, is inmiddels afgebroken.

Verder werd de vijver van boottocht Gold River Adventure drooggelegd, één van de oudste attracties in het park. De familieattractie uit 1978 gaat niet meer open. De vaartuigen liggen op de kant. Men heeft de in- en uitgang - inclusief loopbrug en draaischijf - nog niet gesloopt.



Dock World

Walibi wil in deze hoek van het park een themagebied realiseren met de naam Dock World, vormgegeven als een havenstadje. Bestaande attracties moeten een bijpassend thema krijgen. De nieuwe achtbaan van fabrikant Gerstlauer - 15 meter hoog en 925 meter lang - telt drie lanceringen met een topsnelheid van 65 kilometer per uur.



Buurtbewoners zijn niet erg enthousiast over het plan. Zij vrezen voor extra geluidsoverlast. Walibi belooft omwonenden tegemoet te komen door een geluidswal aan te leggen en door het lanceergedeelte te overkappen. Het park gaat weer open op zaterdag 30 maart.