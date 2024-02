Disneyland Paris

Kasteelbrug Disneyland Paris in slechte staat: onderdelen brokkelen af

Het wereldberoemde sprookjeskasteel van Disneyland Paris onderging enkele jaren geleden een grote renovatie, maar daarbij heeft men een belangrijk element overgeslagen. De grote brug richting het kasteel van Doornroosje werd niet volledig opgeknapt. Dat is vandaag de dag duidelijk te zien.

Uit foto's van Franse Facebook-fanpagina Dphile blijkt dat de stenen kasteelbrug anno 2024 in zeer slechte staat is. Van een afstandje lijkt er weinig aan de hand, maar wie inzoomt ontdekt grote scheuren en afbrokkelende onderdelen. Het pleisterwerk is op veel plaatsen beschadigd.

"De brug is helaas niet helemaal vernieuwd toen het gebouw werd opgeknapt in 2021", schrijft de fotograaf. "Er zijn dringend aanpassingen en reparaties nodig."



Snoepwinkel

De renovatie van Le Château de la Belle au Bois Dormant, zoals het kasteel heet, werd eind 2021 afgerond. Op dit moment houdt Disneyland zich bezig met een bouwwerk áchter het kasteel. Afgelopen zomer verschenen steigers rond snoepwinkel La Confiserie des Trois Fées. Dat project nadert inmiddels de voltooiing.