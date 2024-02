Bobbejaanland

Vlaamse illustrator bedenkt alternatief entreegebied voor Bobbejaanland, vol nieuwe attracties

Wat zou er mogelijk zijn als Bobbejaanland volop investeert in het entreegedeelte? Met die gedachte is een Vlaamse illustrator aan de slag gegaan. Boris Luyten tekende een alternatief themagebied voor het pretpark in Lichtaart, inclusief heel veel nieuwe attracties. Zijn dromerige creatie deelt hij op social media en zijn eigen website.

In de visie van Luyten wordt de volledige eerste helft van het park op de schop genomen. Hij grijpt terug op de historie van Bobbejaanland: oprichter Bobbejaan Schoepen kocht in 1959 het moerassige gebied Abroek. Broek is een ander woord voor moeras. "Het A-moeras dus?", vraagt de tekenaar zich af. Zo kwam hij op de term Amoras.

Het eiland Amoras staat centraal in een Suske en Wiske-album uit 1947. Later verscheen ook een spin-off-stripreeks. "Het kunnen wandelen door de iconische cover van het stripalbum zou alleen al een perfect excuus zijn om er een nieuwe spectaculaire attractie rond te bouwen", aldus Luyten.



Verplaatsen

Hij mixte allerlei elementen uit een zevental Amoras-verhalen. "Door die vertalen naar het pretparkconcept, ontstond een complete themazone schatplichtig aan de creatie van Willy Vandersteen." De ontwerper gaf de ingangszone een grote upgrade door de attracties Rode Baron, Convoy Trucks en Locomotion te verplaatsen naar andere gebieden.



"Hierdoor ontstaat een betere verdeling en balans in het park." Het creëert ook ruimte voor nieuwe attracties. Luyten tekende bijvoorbeeld een griezelige vaartocht, een jeepavontuur met een schattentocht en het schommelschip Sunset Coast, gebaseerd op de in 2007 verdwenen Santa Maria.



Darkride

De Flying Orca en Kettingmolen bleven staan, de Koggemolen werd Pirouette. Hoogtepunt zou de darkride Sous-venir moeten worden. Wie het volledige fictieve toekomstplan wil bekijken, kan terecht op de website van de bedenker: tweeenvijftig.me.