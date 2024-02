Kermis

Kermisbeleving met 3D-audio in museum Beeld & Geluid

In mediamuseum Beeld & Geluid in Hilversum is tijdens de voorjaarsvakantie een speciale audiobeleving te vinden, gebaseerd op kermissen. Met behulp van 3D-geluidseffecten en verhalen wanen bezoekers zich op een kermis. Het concept wordt Fiera del Suono genoemd.

De auditieve kermis is opgetuigd in de centrale hal van het museum. Geïnteresseerden wandelen langs kleurrijke, abstracte kunstwerken gebaseerd op kermisattracties, met een koptelefoon op hun hoofd. "Begeleid door geluiden uit het archief van Beeld & Geluid, beleef je tussen de attracties door hoe de kermis een broedplaats was van creativiteit en innovatie", zeggen de initiatiefnemers.

Een waarzegster met een glazen bol neemt het publiek op sleeptouw, van de kermis in de achttiende eeuw tot de kermis van het heden. "Door te luisteren naar de geluiden van artiesten, circuspaarden, draaiorgels en achtbanen maak je een reis door de tijd." Er zijn ook nieuwe fragmenten ingesproken door Hetty Heyting, Saskia Temmink, Elisa Beuger en Paul Disbergen.



Subwoofers

Er wordt gebruikgemaakt van een locatiegestuurd audiosysteem met hoofdtelefoons én 64 speakers en subwoofers. Welk deel van het verhaal de aanwezigen horen, hangt af van de plaats waar ze zich bevinden. Fiera del Suono is van zaterdag 10 tot en met zondag 25 februari gratis te bezoeken, ook zonder kaartje voor Beeld & Geluid.



In Tilburg en Amsterdam vonden afgelopen jaar al twee experimentele edities plaats van de kermiservaring. Nu reist het concept naar andere locaties in Nederland en het buitenland, waaronder de Dutch Design Week in Eindhoven en festival South by Southwest in de Amerikaanse staat Texas. Er is aan gewerkt door studentengroepen van de Hogeschool van Amsterdam, de Hogeschool Utrecht en Fontys Hogeschool voor de Kunsten Tilburg.