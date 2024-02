Efteling

Efteling houdt Python geen vijf dagen dicht, maar bijna drie weken

De werkzaamheden bij de Python in de Efteling nemen meer tijd in beslag dan verwacht. Het attractiepark had aangekondigd dat de achtbaan vijf dagen gesloten zou zijn voor onderhoud aan de baan en de treinen: van maandag 5 tot en met vrijdag 9 februari. Die belofte kan de Efteling echter niet nakomen.

Vanaf vandaag is op de online onderhoudskalender te zien dat de Python geen vijf dagen buiten gebruik blijft, maar bijna drie weken. Volgens de huidige planning gaat de rollercoaster pas op zaterdag 24 februari weer open. Een Efteling-woordvoerder geeft aan dat er meer moet gebeuren dan men vooraf dacht.

De Python werd vorige maand onverwachts gesloten omdat er halsoverkop onderhoud nodig bleek te zijn aan de treinen. In eerste instantie gaf de Efteling aan dat bezoekers de attractie moesten missen van woensdag 10 tot en met vrijdag 26 januari. Het leidde tot klachten en negatieve berichten in de landelijke media.



Maximale aantal ritten

Mede naar aanleiding daarvan besloot de Efteling al na enkele dagen om de opknapbeurt uit te stellen en in te korten. Op zaterdag 13 januari ging de coaster weer open. Omdat de treinen bijna het maximale aantal ritten hadden bereikt, was de Python op doordeweekse dagen slechts enkele uren per dag operationeel.



Nu duurt de klus naar verwachting zelfs langer dan de initiële sluiting in januari. Het roept de vraag op waarom de Python in januari open moest blijven, maar in februari wel dicht kan. Daar komt bij dat de Winter Efteling afgelopen weekend ten einde kwam. Het park mist nu ook de Warme Winter Weide met een schaatsbaan en winterse shows.



Joris en de Draak

Naast de Python zijn de Piraña, De Vliegende Hollander, Joris en de Draak, Raveleijn en het Kleuterhof eveneens dicht. De Stoomtrein staat tot nader order één dag per week stil. In het Sprookjesbos ontbreekt Doornroosje. De nieuwe attractie Danse Macabre is nog niet open. Het entreegebied is een bouwput door werkzaamheden op de parkeerplaats en de komst van een nieuw hotel.