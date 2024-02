Attractiepark de Waarbeek

Pretpark in Hengelo slachtoffer van inbraak: 'Opzettelijk materialen vernield'

Attractiepark de Waarbeek in Hengelo heeft inbrekers over de vloer gehad. Twee personen haalden zondagavond rottigheid uit op het terrein, meldt het Twentse pretpark op social media. Daarbij is ook schade aangericht.

De onverlaten hebben "opzettelijk materialen vernield en gebouwen beschadigd", laat de Waarbeek weten. "Wij hebben dit alles op camerabeeld." Die beelden worden echter nog niet direct gedeeld met het publiek.

Het management geeft de ongewenste gasten de kans om zich vrijwillig te melden bij de politie. "Indien dit niet gebeurt, zullen wij de camerabeelden vrij gaan geven." De Waarbeek toont al wel enkele foto's. Het park is gesloten tot vrijdag 29 maart.