Efteling

Nieuwe afleveringen van Efteling-serie Jokie: op avontuur in het attractiepark

Een nieuwe reeks afleveringen van de Efteling-serie Jokie speelt zich af ín het attractiepark. Tot nu toe gingen Carnaval Festival-figuren Jokie en Jet steeds met hun luchtballon op reis naar allerlei uithoeken van de wereld. In de nieuwe serie blijven de vrolijke nar en de paarse vogel dichtbij huis: ze beleven avonturen in de Efteling zelf.

"Hier komen ze allerlei Efteling-bewoners tegen, en helpen ze met allerlei klusjes en uitdagingen in het park", laat de Efteling weten. De afleveringen verschijnen op het YouTube-kanaal Efteling Jokie, waar inmiddels twee delen en een muziekvideo te vinden zijn.

In de eerste aflevering wandelen Jokie en Jet door het Sprookjesbos, waar ze de schat van Draak Lichtgeraakt tegenkomen. Aflevering twee draait om een eendje bij de Gondoletta-vijver die zijn moeder is kwijtgeraakt. Daar hoort ook het lied Eendje In Zijn Eentje bij.



Zeven Geitjes

De komende tijd wordt op elke vrijdag een nieuwe aflevering toegevoegd aan de afspeellijst. In toekomstige video's zullen ook onder andere de Fakir, Max en Moritz en de Zeven Geitjes voorbijkomen. Het Jokie-kanaal telt momenteel bijna 200.000 abonnees en 103 video's.