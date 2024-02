Efteling

Constructie van Efteling Grand Hotel gaat eindelijk de hoogte in

Beter laat dan nooit: er gebeurt eindelijk iets noemenswaardigs op het bouwterrein van het nieuwe Efteling Grand Hotel. De fundering van het hotelcomplex werd ruim een jaar geleden aangelegd. Sindsdien bleef het stil. De Efteling had vorig jaar al de hoogte in willen gaan, maar een faillissement van een leverancier gooide roet in het eten.

Nu zijn de werkzaamheden op de bouwplaats alsnog hervat. Gisteren en vandaag werden de eerste betonnen palen op hun plek gezet. Verwacht wordt dat de constructie de komende weken relatief snel zal verrijzen. De Efteling heeft gekozen voor prefab-onderdelen die elders worden gefabriceerd.

"Wat we hier voor het eerst doen, is de complete gevel op een andere locatie opmetselen", zei Efteling-directeur Fons Jurgens er eerder over. Alle bakstenen worden in een vooraf ontworpen patroon op de gevelplaten gemetseld. "Voordeel hiervan is dat we het hotel straks veel sneller vorm kunnen geven."



Sprookjesbos

Het Efteling Grand Hotel wordt onderdeel van het nieuwe entreegebied Eiland van de Vijf Zintuigen. De kamers - zo'n 140 stuks, met circa 680 bedden - kijken onder andere uit over het Sprookjesbos en watershow Aquanura. Het is voor het eerst dat bezoekers een hotelovernachting kunnen boeken ín het park. De opening vindt naar verwachting plaats in de eerste helft van 2025.