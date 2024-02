Walibi Belgium

Walibi Belgium verloot romantisch valentijnsdiner in attractie Popcorn Revenge

Walibi Belgium viert Valentijnsdag met een speciale actie. Deelnemers van een online wedstrijd maken kans op een bijzondere culinaire ervaring: een romantisch valentijnsdiner ín een attractie. Wie wint, krijgt op woensdag 14 februari een viergangenmenu voorgeschoteld in een scène van de darkride Popcorn Revenge.

Het pretpark nodigt vijf personen en hun geliefden uit. Walibi noemt het "een ongewone gastronomische ervaring". Het menu wordt gecreëerd en samengesteld door topchef Alexandre Ciriello van het gerenommeerde restaurant L'Horizon in Chaumont-Gistoux. "Zijn verfijnde keuken belooft de smaakpapillen van de winnaars te verrukken."

Ciriello belooft "iets wat nog nooit eerder is vertoond in Europa". Meedoen kan door vóór zaterdag 10 februari een speciale wedstrijdsite te bezoeken, te vinden op de socialmedia-kanalen van het park. Daar is het mogelijk om een digitale gokautomaat te bedienen. Wie drie mascottes met hart op rij krijgt, mag op Valentijnsdag aanschuiven in de attractie.



Schieten

Popcorn Revenge, geopend in 2019, draait om een bioscoop waar de popcorn tot leven is gekomen. Normaal gesproken moeten bezoekers vanuit karretjes op de popcorn schieten. Walibi Belgium blijft tot eind maart gesloten voor publiek. De directie speelt met de gedachte om in de toekomst wel open te gaan in februari.