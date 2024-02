Artis

Voorstel van Partij voor de Dieren: haal de dieren uit Artis

Dierentuin Artis in Amsterdam moet een openbaar stadspark worden, zonder dieren. Dat staat in een voorstel van de Amsterdamse fractie van de Partij voor de Dieren (PvdD). De partij diende gisteren een initiatiefvoorstel in bij de gemeenteraad om het dierenpark in de hoofdstad te transformeren tot een plek zonder levende dieren in gevangenschap.

"Het nieuwe Artis wordt een prachtig stadspark dat voor iedereen toegankelijk is", fantaseert PvdD-fractievoorzitter Anke Bakker. "Bomvol erfgoed en musea, waar natuureducatie centraal staat." Het zou namelijk een "verkeerde les" zijn om kinderen te laten zien dat je dieren kunt opsluiten en tentoonstellen als attractie.

De PvdD benadrukt dat het voor dieren in gevangenschap onmogelijk is om hun natuurlijke gedrag volledig te uiten. "Vogels kunnen niet vrij vliegen, jaguars kunnen niet voluit sprinten en zeeleeuwen kunnen niet duiken." De huidige verblijven kunnen volgens Bakker een museale of educatieve functie krijgen. Als voorbeeld verwijst ze naar een stadspark in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires.



Omarmen

De afgelopen jaren heeft de PvdD al vaker pogingen gedaan om dierentuinen een halt toe te roepen, tot nu toe zonder veel resultaat. Dit keer rekent men op meer succes. "Het is een kans om tegelijkertijd grote stappen te maken voor meer openbaar groen én meer dierenwelzijn. De fractie verwacht dan ook dat de gemeenteraad dit voorstel zal omarmen."



Het Amsterdamse college, bestaand uit GroenLinks, D66 en Partij van de Arbeid, heeft zes weken de tijd om een bestuurlijke reactie te geven op het voorstel. Daarna zal de gemeenteraad erover in debat gaan en volgt er een stemming.



Stichting

Artis wordt gerund door een stichting, die veel overheidssubsidie ontvangt. De grond en de gebouwen zijn juridisch gezien eigendom van de gemeente.