Highland Wildlife Park

Ontsnapte aap teruggevonden met behulp van drone

Een Japanse makaak die wist te ontsnappen uit een Schotse dierentuin is weer thuis. De aap verdween afgelopen zondag uit Highland Wildlife Park. Er werd dagenlang naar het dier gezocht, in eerste instantie zonder resultaat. Het park schakelde een dronespecialist in om de makaak te kunnen lokaliseren.

Woensdag lukte het de firma BH Wildlife Consultancy om de aap, die Honshu heet, drie kwartier te volgen met drones. "Helaas bevond hij zich niet in een positie waarbij we zeker waren dat we hem veilig konden binnenhalen, maar hij komt dichter in de buurt van het park", liet de dierentuin weten. Op donderdag had men meer geluk.

Toen meldde een buurtbewoner dat de makaak uit een voederhuisje voor vogels aan het eten was. Dankzij een verdovingspijl kon het dier gevangen worden. Honshu maakt het goed, ontdekten zijn verzorgers.



Geduld

Hij heeft geen gewicht verloren tijdens zijn avontuur buiten de parkgrenzen. De aap zal langzaam maar zeker weer aan zijn soortgenoten geïntroduceerd worden. Highland Wildlife Park bedankt alle omwonenden en medewerkers voor hun inzet en geduld.