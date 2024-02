Thorpe Park

Dode man gevonden op parkeerplaats Engels attractiepark

Op de parkeerplaats van het Engelse pretpark Thorpe Park is afgelopen week een dode man gevonden. De politie werd dinsdagochtend opgeroepen na het aantreffen van een lichaam op het parkeerterrein. Het attractiepark blijft 's winters gesloten.

De persoon in kwestie, een bezorger voor webwinkel Amazon, was in de twintig. De politie is een onderzoek gestart naar de doodsoorzaak, maar volgens de autoriteiten wijst niets op een misdrijf. Er zijn geen verdachte omstandigheden.

Wat de man op de parking van het gesloten park deed, is niet duidelijk. Een woordvoerder van Amazon spreekt in de regionale pers over "een tragisch voorval". Thorpe Park ligt in het graafschap Surrey. Het nieuwe seizoen start op zondag 24 maart.