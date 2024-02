Efteling

Groot onderhoud bij Efteling-sprookje Doornroosje duurt maand langer dan aangekondigd

De werkzaamheden bij Doornroosje in de Efteling zijn deze maand nog niet afgerond. Tot nu toe liet de onderhoudskalender op de Efteling-website zien dat de Schone Slaapster eind februari weer zou terugkeren in het Sprookjesbos. Nu valt daar te lezen dat de renovatie ruim vier weken langer in beslag zal nemen.

Naar verwachting is de opknapbeurt pas op zaterdag 30 maart volledig voltooid. Het kasteeltje zelf is al grotendeels gereed: de opgeknapte muren moeten alleen nog voorzien worden van een donkere tint, om het bouwwerk ouder te laten lijken. Men heeft nog wel een hoop te doen in de omgeving.

De vijver bij het sprookje wordt uitgebreid, met nieuwe watervallen. Ook zal de Efteling nieuwe bomen planten. Uiteindelijk verschijnt bij het kasteel een nieuwe bewoner, te zien vanuit het pas aangelegde wandelpad aan de linkerzijde van het sprookje. Die weg loopt vanaf de hoofdingang van het Sprookjesbos richting het Kabouterdorp.



Steigers

"Het werd weer eens tijd voor droog weer...", schrijft uitvoerder Koen Hellings op LinkedIn. "Nu hebben we eindelijk de steigers en tenten, die nodig waren om de werkzaamheden toch door te laten gaan, verwijderd. Wat een pareltje wordt het weer! Er is nog veel werk aan de buitenruimte, maar eind maart staat er weer een prachtig sprookje!"



Zodra het onderhoudsproject achter de rug is, wordt begonnen aan de sloop van het snoephuisje van Hans en Grietje. Dat sprookje is in zo'n slechte staat dat afbreken en opnieuw opbouwen de enige optie bleek te zijn. De afgelopen jaren gebeurde hetzelfde met Roodkapje en Vrouw Holle.