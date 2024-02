Dolfinarium

Minister houdt verhuizing Dolfinarium-dieren voorlopig tegen: 'Nog niet overtuigd'

Het Dolfinarium in Harderwijk krijgt voorlopig geen toestemming om dolfijnen en walrussen te verhuizen naar China. Dat heeft demissionair minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laten weten aan de Tweede Kamer. Het Gelderse dierenpark kondigde in 2021 aan dat verschillende dieren naar China worden verplaatst, om zo meer ruimte te creëren.

Bijna drie jaar later is de vergunning echter nog steeds niet rond. Daarover wordt al geruime tijd gesteggeld met de autoriteiten. Dierenactivisten zijn niet blij met het plan, omdat ze vrezen dat de dieren in China slecht behandeld zullen worden. Daar gelden immers andere regels met betrekking tot dierenwelzijn. In december keerde bijna de volledige Tweede Kamer zich tegen het initiatief.

Het ministerie kan de export niet verbieden zolang het Dolfinarium zich houdt aan de geldende wet- en regelgeving. Toch heeft de zaak "de volle aandacht" van minister Adema, vertelt hij in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Dion Graus (PVV). Vooralsnog weigert de minister er toestemming voor te geven.



Nederlandse standaarden

"Het Dolfinarium moet aantonen dat het welzijn van de dieren in China geborgd is", legt Adema uit. "Daarom toets ik of het houden, huisvesten en verzorgen van de dieren in China voldoet aan de Nederlandse standaarden. Het Dolfinarium heeft mij hier nog niet van overtuigd. Daarom kunnen de dieren nog niet verhuizen."



Dierenactivisten zijn nog niet gerustgesteld. Het Dolfinarium krijgt immers de kans om nieuwe informatie aan te leveren. Mogelijk mag de verhuizing dan alsnog doorgaan. In het najaar van 2022 liet de minister al weten dat hij geen reden ziet om de verplaatsing preventief te blokkeren. Er loopt nog een juridische procedure om het project definitief tegen te houden.



Zeeleeuwen

Oorspronkelijk was het de bedoeling om acht tuimelaardolfijnen, twee walrussen en twee Californische zeeleeuwen naar China te sturen. Eén dolfijn mag van de rechter niet verplaatst worden omdat daar andere voorwaarden voor gelden. Voor de zeeleeuwen is geen aparte vergunning nodig.