Pantropica

Nieuwe naam voor junglepark De Orchideeën Hoeve in Flevoland

Junglepark De Orchideeën Hoeve heeft een nieuwe naam. Tijdens een feest voor genodigden maakte de familie Maarssen - de eigenaar van de bestemming - vanavond bekend dat de trekpleister in Flevoland voortaan door het leven gaat als Pantropica. Bij de rebranding hoort ook een bijbehorend logo en een nieuwe slogan.

De Orchideeën Hoeve kampte met een oubollig imago, vertelde mede-eigenaar Thomas Maarssen bij de aankondiging van de naamswijziging. Bovendien was de naamsbekendheid laag. "We hadden het idee dat dit ons imago in de weg zat. De naam had een remmende werking." Uit onderzoek bleek dat slechts 0,3 procent van het publiek De Orchideeën Hoeve kende.

Daarom werd intern een zoektocht gestart naar een vervangende merknaam. Er vonden brainstormsessies plaats met medewerkers, jaarkaarthouders en marketingconsultant Bernard Klaassen van het bureau Ygenzinnig. Honderden varianten passeerden de revue, maar de juiste zat er in eerste instantie niet tussen.



Avontuur

"We zochten een toekomstbestendige naam, waarbij we geen twintig volzinnen meer nodig hebben om uit te leggen wie en wat we nu eigenlijk zijn", aldus Maarssen. "Mensen komen naar ons voor een overdekte wandeling, spelen, avontuur, of gewoon een kop koffie in het restaurant. Achter de schuifdeuren gaat telkens weer een andere vernieuwende en verrassende wereld schuil."



Na een tijdje dacht men de nieuwe naam gevonden te hebben: er werden zelfs al domeinnamen geregistreerd. "Maar na een nachtje slapen zeiden we: nee, dit is het toch niet." Uiteindelijk kwam een term naar voren die het management wel kon omarmen: Pantropica. Dat is volgens de bedenkers "een overkoepelende, internationale naam voor een tropische wereld vol avontuur, die ruimte biedt om nog verder te groeien".



Supercontinent

Pantropica betekent "geheel tropisch". Het eerste gedeelte van de naam verwijst ook naar Pangea, het supercontinent van 250 miljoen jaar geleden waaruit alle huidige continenten zijn ontstaan. De nieuwe slogan luidt "Even in een andere wereld". Deze maand komen er commercials op radio en tv om Nederland kennis te laten maken met Pantropica.



Het junglepark in Luttelgeest startte in 1919 als een bloemkwekerij. 105 jaar later is het familiebedrijf uitgegroeid tot een tropische dagattractie met zo'n 423.000 bezoekers per jaar. De eerste tropische tuin werd aangelegd in 1989. Sinds 2014 heeft het park een dierentuinvergunning. Er liggen tekeningen klaar voor een uitbreiding met onder andere een speelgedeelte voor kinderen.