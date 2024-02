Efteling

Efteling-achtbaan Baron 1898 verschijnt als miniatuurbeeld: ruim 200 euro

Fans van Baron 1898 in de Efteling kunnen komend najaar een replica van de attractie in huis halen. De populaire dive coaster wordt uitgebracht als een beeld, bestaand uit het stationsgebouw, de liftheuvel en de eerste afdaling. Het souvenir is onderdeel van een collectie met kerstminiaturen van de firma Luville.

In het miniatuur herkennen we het Kleedlokaal, het Loonlokaal en het Ophaalgebouw, met daarnaast de iconische schachttoren en schoorsteen. Bovenaan de lift hangt een trein stil boven de afgrond, klaar om naar beneden te storten in een zwart gat. Onder de toren bevindt zich horecapunt 't Melkhuysje.

De rest van het achtbaanspoor ontbreekt. Het beeld bevat geen beweging. Batterijen zijn nodig voor de verlichting. Hoeveel het object gaat kosten in de Efteling, is nog niet duidelijk. Ook de exacte afmetingen zijn nog niet bekend. Een webwinkel van een tuincentrum rekent momenteel 219 euro in de voorverkoop.



Reus

Eerder werd al duidelijk dat de Efteling-miniatuurcollectie dit jaar wordt uitgebreid met beelden van reus Djinn uit Fata Morgana, twee waterspuwers van de Piraña, De Stenen Kip op het Anton Pieckplein, de wegwijzer bij Roodkapje en enkele entertainmentacts.