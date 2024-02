Efteling

Nieuw bord wijst Efteling-bezoekers op rookverbod bij entree

Efteling-bezoekers worden voortaan direct bij binnenkomst gewezen op een rookverbod. Op de entreepoort van het attractiepark, net voor het Huis van de Vijf Zintuigen, is een viertalig bord verschenen dat de rookregels uitlegt. "De Efteling is rookvrij", luidt de boodschap.

Daaronder staat een nuancering: rokers zijn gewoon welkom, maar ze moeten uitwijken naar afgebakende plekken. "Roken is uitsluitend toegestaan in de aangewezen rookzones." Er volgen vertalingen in het Engels, Duits en Frans.

Bij de ingang is al sinds eind 2022 geregeld een vergelijkbaar omroepbericht te horen over het rookverbod, in vier talen. Kennelijk was het nodig om er nog meer voor aandacht te vragen. In het verleden waren op de plek van het bord de actuele openingstijden zichtbaar. De boodschap moest daarom zeer regelmatig vervangen worden.



Nieuw kleurenschema

Dat is nu niet meer nodig. Een tweede bord, even verderop, stuurt voorbijgangers voortaan naar de officiële app. "Download de Efteling-app en haal het beste uit je dag!", valt er te lezen. Beide borden werd uitgevoerd in het nieuwe blauw-groene kleurenschema van het entreegebied, dat geïntroduceerd wordt ter gelegenheid van de komst van het Efteling Grand Hotel.