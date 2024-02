Efteling

Video: Efteling-poppen blijven op en neer huppen door storing in Sprookjesbos

Een storing in het Sprookjesbos van de Efteling heeft gezorgd voor een opmerkelijk tafereel. Bezoekers konden vrijdagmiddag zien hoe personages van De Nieuwe Kleren van de Keizer voortdurend op en neer bleven huppen. Efteling-medewerkers hebben de figuren uiteindelijk handmatig opzij moeten schuiven.

Het verhaal van De Nieuwe Kleren van de Keizer wordt normaal gesproken uitgebeeld aan de hand van poppen die voorbijkomen voor een statige paleismuur. Zo worden twee kleermakers in een draagstoel richting het paleis gebracht. Gisteren ging de paleispoort echter niet open.

Een filmpje van een voorbijganger toont hoe de ongeduldige lakeien alsmaar op en neer blijven springen voor de poort. Even later schieten personeelsleden van de Efteling te hulp, door het sprookje te resetten en alle personages razendsnel terug te brengen naar het beginpunt. Ook dat is vastgelegd op beeld.



Geavanceerd systeem

De Nieuwe Kleren van de Keizer, geopend in 2012, maakt gebruik van een geavanceerd systeem van fabrikant ETF Ride Systems. Decorstukken bewegen op dezelfde manier als de voertuigen van darkride Symbolica: middels een transportsysteem zonder rails.