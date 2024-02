Walibi Holland

Reguliere entreeprijs Walibi Holland stijgt naar 43,50 euro in 2024

De maximale entreeprijs van Walibi Holland stijgt aankomend seizoen naar 43,50 euro. Het gaat om een bescheiden toename ten opzichte van vorig jaar, toen het reguliere tarief 42,50 euro bedroeg. In 2022 nam het pretpark nog genoegen met 36 euro.

De tickets van 43,50 euro zijn flexibel: ze kunnen op elke dag van het seizoen gebruikt worden, met uitzondering van de Halloween Fright Nights. Wie op de bezoekdag zelf kaartjes aan de kassa koopt, is dit jaar ook 43,50 euro kwijt.

Kinderen tot en met 2 jaar mogen gratis naar binnen. Het tarief voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar bedraagt 21,75 euro. Voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar moet 33,50 euro afgerekend worden. Een parkeerplek kost 12 euro per dag, ten opzichte van 11 euro vorig jaar.



Variabel

Online werkt Walibi met variabele toegangsprijzen per dag, afhankelijk van bijvoorbeeld de drukteverwachting, extra activiteiten en het reeds verkochte aantal kaarten. Op dit moment kosten de goedkoopste online tickets voor volwassenen 34,50 euro.



Walibi Holland opent geen nieuwe attractie in 2024. Daarvoor moeten we geduld hebben tot 2025. Wel investeert het park dit jaar in een opknapbeurt van themagebied W.A.B. Plaza, dat Play Ground gaat heten.



Jaarabonnement

Tijdens Halloween zal de entreeprijs traditiegetrouw verder stijgen. Vorig jaar vroeg men op het hoogtepunt bijvoorbeeld 49,50 euro voor een ticket. Eerder werd al duidelijk dat de prijs van een jaarabonnement stijgt van 92,50 naar 99 euro.