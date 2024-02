Disneyland Paris

Foto's: hier bouwt Disneyland Paris een nieuwe Rapunzel-attractie

Een nieuwe Rapunzel-attractie in Disneyland Paris begint langzaam maar zeker vorm te krijgen. In het Walt Disney Studios Park opent binnen enkele jaren een theekopjesmolen van de Italiaanse fabrikant Zamperla. Na het leggen van de fundering zijn nu ook de eerste onderdelen van de constructie gearriveerd, blijkt uit actuele foto's.

Het attractietype is vergelijkbaar met Mad Hatter's Tea Cups in het Disneyland Park. In dit geval worden de theekopjes vervangen door bootjes, gebaseerd op de animatiefilm Tangled uit 2010. Het thema is gebaseerd op een scène waarin Rapunzel en Flynn Rider elkaar toezingen in een bootje, omringd door wensballonnen.

Daarbij klinkt het nummer I See the Light. De nog naamloze toevoeging, die verschijnt achter Toy Story Playland, is straks bereikbaar via een nieuwe boulevard richting een groot restaurant, een toiletgebouw en een uitgestrekt meer.



Tuinen

In de buurt worden ook verschillende tuinen aangelegd. De Rapunzel-attractie komt op zichzelf te staan: Disney zorgt niet voor een volledig Tangled-themagebied. Wie de vorderingen op de bouwplaats wil volgen, kan een ritje maken in de nabijgelegen parachutetoren Toy Soldiers Parachute Drop.