Attractiepark Toverland

Toverland: Paard van Troje wordt na zeventien jaar herbouwd

Een iconisch decorstuk in Toverland wordt opnieuw opgebouwd. Het Limburgse attractiepark haalt het bekende Paard van Troje uit elkaar, dat sinds 2007 te vinden is bij de ingang van houten achtbaan Troy. Zeventien jaar na de opening van de rollercoaster zorgt Toverland voor nieuw hout, andere kleuren en extra details.

Het 8 meter hoge, 2,5 meter brede en 10 meter lange gevaarte staat de komende weken in de steigers. "Het is de eerste keer dat het gehele paard volledig opnieuw opgebouwd wordt", zegt een woordvoerder. Hij spreekt over "een bijzondere maar tegelijkertijd ook arbeidsintensieve klus".

Het is de bedoeling om het paard een authentiekere uitstraling te geven, door het volledige decorelement twee keer te beitsen. Dankzij een duurzamere houtsoort moet het object straks minstens 25 jaar meegaan. Verder wil men het paard nog meer aan de attractie koppelen door Troy-rails te verwerken in de opstaande manen.



Strijdtorens

Daarnaast pakt Toverland de strijdtorens bij de ingang van themadeel Ithaka aan. Na een korte wintersluiting gaat het park weer open op zaterdag 10 februari. Als alles volgens planning verloopt, kunnen bezoekers eind maart het eindresultaat aanschouwen. Troy is buiten gebruik van maandag 19 februari tot en met vrijdag 29 maart.