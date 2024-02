PortAventura World

Video: zeldzaam kijkje achter de schermen bij PortAventura World

PortAventura World geeft een blik achter de schermen bij werkzaamheden. Het pretparkresort in Salou blijft tot vrijdag 9 februari dicht. De periode tussen het kerst- en carnavalsseizoen wordt gebruikt voor allerhande onderhoudsklussen. Normaal gesproken zien we daar weinig van.

PortAventura deelt zelden beelden van opknapbeurten. Bovendien is het resort nauwelijks zichtbaar vanaf de openbare weg, waardoor nieuwsgierige passanten de ontwikkelingen doorgaans ook missen. Deze week verscheen een Instagram-video die iets meer prijsgeeft.

Zo komen werkzaamheden bij familieachtbaan El Diablo, rollercoaster Dragon Khan, vrijevaltoren Hurakan Condor en boomstambaan Silver River Flume voorbij, net als enkele kinderattracties in parkdeel SésamoAventura: trektoren El Salto De Blas en watercarrousel Magic Fish.



Schilderen

Ook in het aangrenzende Ferrari Land wordt hard gewerkt, onder andere bij de dubbele freefall Thrill Towers en vliegtuigmolen Flying Race. Daarnaast is er aandacht voor het schilderen van decoraties en het bijhouden van het groen. Het Spaanstalige filmpje heeft Engelse ondertiteling.