Artis

Aquarium Artis nu drie jaar dicht: hoe gaat het met de restauratie?

Het restaureren van het Artis-Aquarium is nog steeds in volle gang. Drie jaar geleden ging het gebouw dicht voor een grootschalige verbouwing. Net als vorig jaar geeft de Amsterdamse dierentuin een video-update over de vorderingen. Een filmpje van anderhalve minuut laat zien wat er in de tussentijd allemaal gebeurd is.

"De restauratie gaat binnen in hoog tempo door", aldus Artis. "De nieuwe aquariumbakken zijn gebouwd, de vloeren zijn gestort, het historische Lloyd-waterfiltersysteem is uitgebreid met een flink staaltje moderne techniek en nog veel meer." Het project kost tientallen miljoenen euro's.

Het Artis-Aquarium stamt uit 1881. Door het zoute water was het bouwwerk ernstig aangetast. De werkzaamheden zijn van start gegaan in het voorjaar van 2021. Waarschijnlijk vindt de heropening pas plaats over ruim anderhalf jaar, in het najaar van 2025. "Eén spoiler: er zijn voorlopig nog geen vissen te zien", meldt het dierenpark.