Efteling: Danse Macabre

Foto's uitgelekt: binnenkijken in het attractiegebouw van Danse Macabre in de Efteling

Benieuwd wat er gebeurt ín het gebouw van de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre? Dankzij een fotoreportage kunnen we de werkzaamheden in het attractiegebouw van dichtbij bekijken. Via Facebook zijn beelden uitgelekt van het interieur van de middeleeuwse abdij.

Ze werden eind vorig jaar gemaakt door een medewerker van een bouwbedrijf dat door de Efteling is ingehuurd: Kanters Betonvloeren. Op de afbeeldingen zien we de toekomstige binnenwachtrij, inclusief muurtjes, smalle doorgangen met bogen en stenen met griezelige koppen.

De decors moesten bij het maken van de foto's nog afgewerkt worden: ze hebben niet de definitieve kleur. Boven twee bogen prijken stenen met de Romeinse cijfers I en II, bedoeld om groepen bezoekers straks in goede banen te leiden. Omdat de definitieve verlichting nog niet is aangesloten, hangen er lichtslangen.



Mooi werk

Kanters Betonvloeren bevindt zich in Geldrop. "Weer een mooi werk in de Efteling mogen maken in samenwerking met TH Beton", staat in een Facebook-bericht van de firma.



Het is voor externe Efteling-leveranciers verboden om materiaal van hun werk te publiceren zonder toestemming, maar daar houdt niet iedereen zich aan. Laatst kwam per ongeluk al een foto van een Danse Macabre-animatronic naar buiten.