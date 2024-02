Walibi Holland

Walibi Holland wil extra weekend Halloween Fright Nights in 2024

De Halloween Fright Nights in Walibi Holland duren dit jaar waarschijnlijk langer dan gewoonlijk. Het populair horror-evenement in het pretpark start normaal gesproken in het tweede weekend van oktober. In 2024 kan naar verwachting al in het eerste weekend gegriezeld worden.

Dat blijkt uit een mail die acteurs vandaag hebben gekregen. Het idee is om Halloween Fright Nights te laten plaatsvinden op zaterdag 5 en zondag 6 oktober, zaterdag 12 en zondag 13 oktober, zaterdag 19 en zondag 20 oktober, vrijdag 25 tot en met zondag 27 oktober en donderdag 31 oktober tot en met zondag 3 november.

De data zijn onder voorbehoud: ze staan nog niet helemaal vast. Walibi communiceert de exacte informatie pas later in het seizoen. Op de openingskalender van 2024 - zowel online als in folders - is de maand oktober nog niet ingevuld.



Dertien stuks

Als de wijziging doorgaat, komt het totale aantal Fright Nights uit op dertien stuks. Dat is één dag meer dan in 2023. Er valt namelijk ook een dag weg: de donderdag van de herfstvakantie in Zuid-Nederland. Het zuiden heeft dit jaar vakantie van zaterdag 19 tot en met zondag 27 oktober.



De herfstvakantie voor de regio's Midden-Nederland en Noord-Nederland duurt van zaterdag 26 oktober tot en met zondag 3 november. Familie-evenement Halloween Spooky Days keert ook terug, op alle Fright Nights-dagen en op alle dagen tijdens de twee vakantieweken.