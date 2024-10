Alton Towers Resort

Iconische Engelse attractie Hex na negentien maanden weer open

Het grootste pretpark van Engeland heeft een iconische attractie heropend. Bezoekers van Alton Towers moesten het draaiende huis Hex de afgelopen negentien maanden missen vanwege technische problemen. Na reparaties en onderhoudswerkzaamheden zijn de poorten vanaf vandaag weer geopend.

Hex is een madhouse van de Nederlandse fabrikant Vekoma, geopend in 2000. De beleving vertelt het verhaal van de Chained Oak Tree. Volgens de lokale legende zou een graaf lang geleden vervloekt zijn door een oude bedelaarster: elke keer dat er een tak van een oude eik viel, zou een familielid sterven.

Daarom werd de boom vastgemaakt met kettingen. In de hoofdshow van de duistere attractie blijkt dat de graaf geëxperimenteerd heeft met één van de gevallen takken. Bezoekers nemen plaatsen op banken, waarna de kamer gaat draaien. Een groot deel van de attractie is gesitueerd in de torens waar het park naar vernoemd is.



Legend of the Towers

De volledige titel luidt Hex - The Legend of the Towers. In 2022 was Hex het grootste gedeelte van het seizoen gesloten. In 2023 ging de attractie enkele weken na de seizoensstart dicht. Vorig jaar kondigde Alton Towers aan dat een heropening gepland was voor 2024.



De afgelopen maanden bleef het stil, maar nu is Hex alsnog weer operationeel. Vandaag start ook Scarefest, het halloweenfestival van Alton Towers. Het is nog wachten op de heropening van een andere attractie: kabelbaan Skyride was voor het laatst in bedrijf in 2022.