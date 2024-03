Bobbejaanland

Extra attractie met Speedy Pass-ingang in Bobbejaanland

Bobbejaanland biedt de Speedy Pass-service dit jaar aan bij een extra attractie. Bezoekers kunnen tegen betaling de wachtrijen van veel grote attracties overslaan. Tot nu toe waren er elf rides met zo'n voorrangsoptie.

Speedy Pass is sinds september 2022 actief bij de achtbanen Fury, Typhoon, Naga Bay, Speedy Bob, Revolution, Oki Doki, The Dreamcatcher en Bob Express en de waterbanen Terra Magma, Wildwaterbaan en El Rio. Vanaf aankomend seizoen beschikt ook de frisbee Sledge Hammer over een Speedy Pass-optie.

Er bestaan tegenwoordig zes Speedy Pass-varianten: One Ride, Four Rides, Bronze, Silver, Gold en Diamond. De tarieven verschillen per dag, afhankelijk van de voorwaarden en de verwachte drukte.



Land of Legends

Sledge Hammer, gebouwd door fabrikant Huss Park Attractions, opende in 2004. De heen en zweer slingerende gondel haalt een topsnelheid van 110 kilometer per uur. Sinds 2019 is de 42 meter hoge attractie onderdeel van het themagebied Land of Legends, samen met Fury, Typhoon, Naiads Waters en de Bootvaart.