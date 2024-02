Efteling: Danse Macabre

Efteling onthult ontwerp van 't Koetshuys bij Danse Macabre

De Efteling onthult hoe een horecapunt bij de nieuwe attractie Danse Macabre eruit komt te zien. Komend najaar opent in het griezelgebied Huyverwoud een verkooppunt met de naam 't Koetshuys, schuin tegenover de middeleeuwse abdij. Bezoekers kunnen er onder andere terecht voor suikerspinnen en popcorn.

Een deel van het exterieur was eerder al zichtbaar op een ontwerp van het buitengebied. Vandaag verscheen een nieuwe tekening met een vooraanzicht bij maanlicht, van de hand van hoofdontwerper Jeroen Verheij. Het bouwwerk, dat al overeind staat, wordt gekenmerkt door een half ingestort dak.

Op de suikerspinnen komen daadwerkelijk spinnen te staan. Naast een dubbele balie zien we twee Coca-Cola-automaten met de naam D'n Dorstlesser. Twee monitoren verraden dat gewerkt zal worden met het afhalen van bestellingen op nummer. Er staan wielen tegen de gevel, om de suggestie te wekken dat hier voorheen koetsen werden gestald.



Hoefijzers

Verder hangen er hoefijzers aan de muur. Volgens het verhaal is de familie Charlatan in het gebouw getrokken om er handel te drijven, zoals eerder al gebeurde bij de nabijgelegen kruidenierszaak In den Swarte Kat. Virginie en Otto Charlatan staan ook op het ontwerp. 't Koetshuys opent tegelijk met Danse Macabre, in oktober 2024.