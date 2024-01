Sprookjesbos Valkenburg

Kans op doorstart voor Sprookjesbos Valkenburg: grondeigenaar neemt attracties over

Sprookjesbos Valkenburg gaat mogelijk toch weer open. In december werd duidelijk dat het Limburgse familiepark per direct sloot vanwege een faillissement. Inmiddels is er een nieuwe eigenaar gevonden. Die onderzoekt nu of het rendabel is om de poorten weer open te stellen, meldt curator Remco Rosbeek.

De attracties en de voorraad zijn gekocht door de in 2012 opgerichte firma Doeps Sprookjesbos B.V., dat al eigenaar was van de grond van het park. Het bedrijf bezit dus nu het volledige terrein, inclusief de attracties. Men bekijkt de mogelijkheden voor een doorstart, met een deel van het personeel. Daar is nog geen definitieve beslissing over genomen.

Verder is afgesproken om per direct te zorgen voor permanent toezicht op het terrein. Dat gebeurde naar aanleiding van meerdere diefstallen en youtubers die ongevraagd het gesloten Sprookjesbos kwamen verkennen. De politie zal ook een oogje in het zeil houden.



Schuld

Het faillissement zou te wijten zijn aan de lage bezoekersaantallen door het slechte weer van de afgelopen maanden. Het park had een schuld van ruim 1,1 miljoen. Volgens curator Rosbeek waren er aanvankelijk veel geïnteresseerden voor een overname. Later haakten een hoop partijen toch af.