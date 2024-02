Walibi Holland

Video: superfan Walibi toont gigantische Walibi-souvenircollectie

Er zullen maar weinig pretparkliefhebbers zijn met zo veel Walibi-souvenirs als superfan Destiny van der Ben (22). In een nieuwe YouTube-video laat ze haar gigantische collectie tot in detail zien. De twintiger verzamelt al sinds haar 11e alles dat met de Walibi-parken te maken heeft.

In de loop der jaren wist ze enorm veel knuffels, kussens, sleutelhangers, mokken, buttons, cd's, magneten, sneeuwbollen, armbandjes, petten, brillen, keycords, stripboeken en kledingstukken bij elkaar te sparen. Van der Ben keerde allerlei opbergdozen binnenstebuiten om haar verzameling te kunnen tonen.

Naast reguliere souvenirs bestaat de collectie uit bijzondere items als originele borden, decoraties, 3D-brillen, achtbaanonderdelen en zelfs originele gitaren uit het park. Tot slot zijn er mappen met historische folders, plattegronden en kaarten.



Beetje confronterend

"Ik moet heel eerlijk zijn: het was voor mij ook een beetje confronterend om alles nu zo samen te zien", lacht de youtuber bij het uitstallen van haar knuffels. "Ik wist dat ik veel had, maar om alles bij elkaar te zien is toch best wel intens. Ik heb echt heel erg veel lol gehad om alles zo neer te zetten, ik heb mezelf echt uitgelachen: wow, ik was vroeger echt super unhinged."



De gepassioneerde fan geeft bij de start van de video ook een disclaimer: ze realiseert zich dat de verzameling extreem aanvoelt, maar veel spullen zijn de afgelopen tien jaar geschonken door kennissen, medewerkers en het park zelf. Bovendien was merchandise vroeger lang niet zo duur als nu, aldus Van der Ben.