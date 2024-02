Blackpool Pleasure Beach

Blackpool Pleasure Beach komt met verklaring na aanhouding oud-medewerker

Het Engelse pretpark Blackpool Pleasure Beach heeft een verklaring verspreid na het verschijnen van een controversieel filmpje op social media. In een Facebook-video is een burgerarrest te zien van een man die verdacht wordt van grooming. Hij identificeert zichzelf online als een attractiemedewerker van Blackpool Pleasure Beach.

De man zou seksuele gesprekken hebben gevoerd met iemand die zich voordeed als een kind jonger dan 13 jaar. Toen hij met de fictieve persoon wilde afspreken, trof hij zogeheten pedojagers aan. Die voelden de man aan de tand in een ongecensureerde livestream, in afwachting van de politie.

Blackpool Pleasure Beach laat weten dat de verdachte voor het park werkte in 2022 en 2023. Zijn contract werd niet verlengd aan het einde van seizoen 2023. Een voorlichter geeft aan dat er geen klachten zijn binnengekomen tijdens het dienstverband. Een veiligheidscheck zou "geen negatieve indicatoren" hebben opgeleverd.



Op de hoogte

"We zijn op de hoogte van een video die online circuleert", valt te lezen in een statement op X. "De persoon op de beelden is geen medewerker van Blackpool Pleasure Beach en heeft niet voor het bedrijf gewerkt sinds 2023."



Volgens het park worden alle werknemers "onderworpen aan grondige controles". "Het beschermen van onze gasten en medewerkers is onze topprioriteit." De man is inmiddels op borgtocht vrijgelaten, in afwachting van een onderzoek.