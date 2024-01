Bobbejaanland

Bobbejaanland vernieuwt klassieke achtbaan Revolution voor 1 miljoen euro

De bekende overdekte rollercoaster Revolution in Bobbejaanland wordt deze winter grondig opgeknapt. Het Vlaamse pretpark steekt 1 miljoen euro in het thema en de techniek van de 35 jaar oude achtbaan. Zo krijgt de beroemde trein een ander uiterlijk.

Revolution heeft de langste achtbaantrein ter wereld, met maar liefst dertig karretjes en een totale lengte van 56 meter. Het onderstel is aan vervanging toe. Daarom produceerde de Nederlandse fabrikant Vekoma een volledig nieuw chassis. De bovenkant van de karretjes worden geschuurd en gelakt. Ze krijgen een make-over: Bobbejaanland brengt de zilvergrijze en groenblauwe tinten uit openingsjaar 1989 terug.

Verder belooft het park "een stevige upgrade" voor de techniek. "Verschillende lichteffecten worden vervangen en uitgebreid, zodat de beleving van Revolution nog beter wordt." Het nostalgische karakter blijft behouden. Commercieel en creatief directeur Peggy Verelst benadrukt dat de achtbaan de meest gewaardeerde attractie in het park is. Er bestaat zelfs een Revolution-fanclub.



Decorateur

"Er is dus geen enkele reden om de attractie in een nieuw jasje te steken, integendeel", aldus Verelst. "We zetten volop in op het behoud van de rijke geschiedenis en zorgen er met nieuwe technologie voor dat Revolution nog jaren een publieksfavoriet blijft." Wel wordt de wachtrij onder handen genomen, in samenwerking met decorateur Kabuki.



Ter gelegenheid van de werkzaamheden zorgt Bobbejaanland voor een vijfdelige videoreeks op social media. Daarin krijgen kijkers een blik achter de schermen bij de upgrade. Ook worden de beginjaren van de coaster besproken in een interview met oud-directeur Jack Schoepen. In de eerste aflevering komt onderhoudsmanager Tom Knuts aan het woord.