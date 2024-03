Phantasialand

Maximale entreeprijs Phantasialand zakt dit jaar van 71 naar 64 euro

Phantasialand vraagt dit seizoen minder voor een dagticket dan vorig jaar. Hoewel de reguliere entreeprijs is gestegen, ging het maximale tarief omlaag. In plaats van 71 euro zijn bezoekers in 2024 maximaal 64 euro kwijt voor een kaartje. Dat heeft te maken met het wegvallen van een toeslag.

Voorheen rekende het Duitse pretpark een Same Day-Ticket-toeslag: wie op de bezoekdag zelf een kaartje kocht - online of aan de kassa - moest 10 euro per persoon bijbetalen. Op die manier wilde Phantasialand het vooraf boeken van entreebewijzen aanmoedigen.

Zo kon de maximale toegangsprijs vorig jaar stijgen naar 71 euro. Nu werkt Phantasialand met twee basisprijzen: 57 euro in het laagseizoen en 64 euro op drukke dagen.



Korting

Daar komt geen toeslag meer bij. Wel is het mogelijk om veel korting te krijgen door tickets op tijd online aan te schaffen. Men biedt momenteel bijvoorbeeld kaarten aan voor 29 euro per stuk, voor een bezoek op een doordeweekse dag in juni.



Vandaag begon het nieuwe Phantasialand-seizoen. Het park presenteert twee nieuwe attracties voor de kleintjes: de speeltuin Mopti's Monkey Depot in themadeel Deep in Africa en het speelgebied Avoras in themawereld Wuze Town.