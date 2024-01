Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Roken in Diergaarde Blijdorp vanaf 1 februari overal verboden

Diergaarde Blijdorp pakt een rookverbod direct rigoureus aan. Morgen, op donderdag 1 februari, wordt een stap gemaakt naar een volledig rookvrij park. Roken is dan nergens meer toegestaan, ook niet in afgebakende rookzones. Wie een sigaret wil opsteken, zal de dierentuin moeten verlaten.

De Rotterdamse dierentuin is één van de laatste dierenparken in Nederland waar de rookregels de afgelopen jaren niet zijn aangescherpt. Daar komt deze week verandering in. "Zowel voor bezoekers als personeel is het niet langer toegestaan om te roken binnen de poorten", verduidelijkt men.

"Als de groene longen van de stad en als één van de best bezochte attracties van Nederland onder ouders met kinderen was de keuze niet lastig." Eerder kondigde Blijdorp aan dat een rookverbod op 1 januari zou ingaan, maar die datum is niet gehaald. Nu komt de aanpassing er alsnog.



Normaliseren

"Naast het gezondheidsaspect past roken ook niet langer binnen de nieuwe, nóg duurzamere koers die de Rotterdamse dierentuin per 1 november is gaan varen", valt te lezen in een persbericht. De gemeente is er blij mee. Volgens wethouder Faouzi Achbar draagt het besluit "enorm bij aan het normaliseren van niet-roken".



Blijdorp is niet de enige grote Nederland dierentuin waar sigaretten helemaal in de ban worden gedaan: Artis in Amsterdam ging de Rotterdamse trekpleister al voor in 2019. In andere grote dierentuinen, zoals Burgers' Zoo, Wildlands, Beekse Bergen en Ouwehands, kunnen bezoekers anno 2024 nog wel uitwijken naar rookzones.