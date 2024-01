Efteling

Video: Efteling-bezoekers proberen Gondoletta-bootje te laten kapseizen

Sommige bezoekers van de Efteling hebben er veel moeite mee om zich te gedragen. Een filmpje toont twee jongens die proberen om een bootje van de Gondoletta te laten kapseizen. Op de beelden, die vanmiddag zijn opgenomen, is te zien hoe de opvarenden hun vlot bewust hevig heen en weer laten schommelen.

Dat is ten strengste verboden. Het kan leiden tot gevaarlijke situaties, waarbij personen te water raken. Bovendien is het mogelijk dat de boten loskomen van de staalkabel waarmee ze onder water aan elkaar verbonden zijn.

Het 1081 meter lange Gondoletta-traject wordt in de gaten gehouden met behulp van beveiligingscamera's, die bekeken kunnen worden vanaf de controlekamer van de naastgelegen zwevende tempel Pagode. Of de actie vandaag nog gevolgen heeft gehad voor de schommelaars, is niet bekend.