Disney Experiences

Nederlandse lekkernij verkrijgbaar in Noorwegen-paviljoen van Amerikaans Disney-park

Bezoekers van het Amerikaanse Disney-attractiepark Epcot, onderdeel van Walt Disney World in Florida, kunnen sinds kort een typisch Nederlandse lekkernij proeven. Bij de uitgang van bootjesdarkride Frozen Ever After zijn nu Hollandse stroopwafels verkrijgbaar.

"Original Dutch caramel filled waffles", staat op de verpakking van leverancier The Old Mill. Verder zien we de Nederlandse benaming "twee stroopwafels" en de Nederlandse vlag. De keuze voor het product is opvallend, omdat ze worden verkocht in een winkel die in het teken staat van Noorwegen.

Frozen Ever After ligt in het Norway-paviljoen van Epcot, waar bezoekers ondergedompeld worden in de sfeer van een Noors dorpje. Zo is het mogelijk om te eten in het Noorse restaurant Akershus Royal Banquet Hall en zijn er Noorse specialiteiten verkrijgbaar bij de bakkerij Kringla Bakeri Og Kafe.



Ontwerper

Wat de Hollandse wafels doen in de Noorse souvenirshop The Fjording, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk haalden Amerikanen de termen 'Norway' en 'Netherlands' door elkaar, of scheren ze verschillende Europese landen over één kam. Overigens bestaat er wel een link tussen Nederland en de Frozen-attractie: ontwerper Michel den Dulk komt uit ons land.