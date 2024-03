Games

Dierentuingame Planet Zoo vanaf morgen beschikbaar op PlayStation en Xbox

Het bekende dierentuinspel Planet Zoo is vanaf morgen ook te spelen op de PlayStation 5, Xbox Series X en Xbox Series S. Ontwikkelaar Frontier Developments brengt een speciale Console Edition uit van de dierentuinsimulatie. Sinds de release in 2019 was de game alleen beschikbaar voor Windows-computers.

Planet Zoo - van de makers van Planet Coaster - draait om het bouwen van een zo mooi mogelijke dierentuin, met tevreden dieren, bezoekers en medewerkers. "Creëer unieke leefgebieden en uitgestrekte landschappen en maak zinvolle keuzes om dieren te verzorgen terwijl je de wildste dierentuinen ter wereld intuïtief aanlegt en beheert", luidt de beschrijving.

Er zijn vier verschillende speltypes: Carrière, Franchise, Uitdaging en Uitdaging. Het basisspel kost 49,99 euro. Met een Deluxe Edition (59,99 euro) krijgen gamers zestien extra diersoorten en twee extra scenario's. De Ultimate Edition (119,99 euro) staat garant voor een seizoenpas die het komende jaar toegang biedt tot veertien uitbreidingspakketten met 81 diersoorten, vijftien scenario's en ruim tweeduizend decorstukken.



Authentieke ervaring

Ten opzichte van het originele spel heeft Frontier gezorgd voor "meer dan vier jaar aan updates en tal van kwaliteitsverbeteringen". PlayStation- en Xbox-gebruikers krijgen volgens de makers "een authentieke Planet Zoo-ervaring, met intuïtieve gamepadbesturing en krachtige creatieve functies". Er is geen multiplayermodus.