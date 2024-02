Efteling: Danse Macabre

Mijlpaal bij nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre: hoogste punt is bereikt

In de Efteling is vanochtend officieel het hoogste punt van de nieuwe attractie Danse Macabre bereikt. Met het plaatsen van een spitse toren met een piron heeft het attractiegebouw een hoogte van 20 meter. Het exterieur, vormgegeven als een vervallen abdij, nadert de voltooiing.

Na een toespraak van directielid Koen Sanders werd de toren op het gebouw gehesen, in het bijzijn van pers. Tegelijk vonden opnames plaats voor de making-of-serie van de Efteling zelf. Het gaf journalisten en fans ook de kans om de buitenzijde van Danse Macabre voor het eerst van dichtbij te bekijken.

De meeste details zijn al aangebracht. Wel moet de gevel aan de kant van souvenirwinkel Dr. Charlatans Kwalycke Zaken nog voorzien worden van algen en mos. De entreepoort richting de winkel lijkt sprekend op de oude ingang van het Spookslot. Binnenkort zullen ook de steigers op de bouwlaag erboven afgebroken worden. Dan is de volledige abdij zichtbaar.



Overkapping

Niet alles wordt 100 procent uitgevoerd zoals op een eerder gepubliceerd ontwerp. Zo is op een later moment besloten om het begin van de wachtrij te voorzien van een overkapping met dakpannen. Ook zijn er meer houten balken op het dak verschenen dan aanvankelijk de bedoeling was. Deze zullen nog verkleuren, zodat ze eeuwenoud lijken.







Om inspiratie op te doen heeft hoofdontwerper Jeroen Verheij een bezoek gebracht aan drie oude abdijcomplexen in België: de Abdij van Villers in Villers-la-Ville, de Abdij van Aulne in Thuin en de Notre-Dame d'Orval in Florenville. Dat deed hij samen met architectonisch ontwerper Koen Kennes, landschapsarchitect Ivo Südmeier en bouwkundig ontwerper Ronald Donkers.



Kerkhof

De wachtrij van Danse Macabre begint als een klassieke meandering, via de Kruysgang en de Kruydentuyn. Daarna worden al groepen gemaakt van iets meer dan honderd personen: het aantal mensen dat per rit in de attractie past. Zij kunnen vervolgens vrij ronddwalen over het Kerkhof, tot ze doorgestuurd worden naar het volgende gedeelte van de rij.







De attractie zelf laat bezoekers straks als het ware dansen op het gelijknamige muziekstuk, dankzij een nieuw ritsysteem van de Liechtensteinse fabrikant Intamin. Op een grote draaischijf van 18 meter doorsnee, met daarop zes kleinere draaischijven, komen zes koorbanken te staan voor elk achttien personen.



Muziekconcours

De grote schijf kan draaien, stijgen, kantelen en dalen. Het achtergrondverhaal gaat over een muziekconcours in de abdij, dat in 1876 dramatisch is afgelopen. Daarbij is een rol weggelegd voor dirigent Joseph Charlatan.



Op dit moment staat de binnenkant van het gebouw nog vol met steigers, om het decor te kunnen opbouwen. Over een paar weken zullen de steigers verdwijnen, zodat de schijf van Intamin geïnstalleerd kan worden. Een openingsdatum is nog niet bekend, maar de Efteling werkt toe naar een opening in oktober 2024.