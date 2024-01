Leveranciers

Weer Nederlandse leverancier van waterattracties omgevallen: Pooljoy failliet

Opnieuw is een Nederlands bedrijf uit de wereld van waterattracties en zwembaden failliet verklaard. De firma Pooljoy uit het Noord-Brabantse Eersel ging afgelopen maand bankroet. Inmiddels is de catalogus overgenomen door een concurrent: Avasto Recreatietechniek uit Oudewater.

Pooljoy was gespecialiseerd in het fabriceren van waterspeeltuinen, inclusief decoraties en kleine waterglijbanen. De materialen van Pooljoy zijn onlangs overgebracht naar Avasto. Personeelsleden verhuizen niet mee. Directeur Yves Kenens had het bedrijf al verlaten.

Avasto gaat naar eigen zeggen proberen om zo veel mogelijk lopende projecten van Pooljoy voort te zetten. Eerder nam de leverancier al een deel van het personeelsbestand van de failliete fabrikant Van Egdom Recreatietechniek over. De catalogus ging naar Wiegand Waterrides uit Duitsland.



Doorstart

Deze maand ging ook iSlide failliet, een Nederlandse leverancier van glijbaantechnologie. Die partij maakt een doorstart.