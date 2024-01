Efteling

Efteling in jubelstemming na tweede recordjaar op rij: 5,56 miljoen bezoekers

De Efteling zegt trots te zijn op het tweede recordjaar op rij. Na 5,43 miljoen gasten in 2022 werd seizoen 2023 afgesloten met 5,56 miljoen bezoekers. Nooit eerder was het Kaatsheuvelse sprookjespark zo populair. Het afgelopen jaar opende er geen grote nieuwe attractie: 2023 stond voornamelijk in het teken van het opknappen van het Anton Pieckplein en de opening van kruidenierszaak In den Swarte Kat.

De Efteling geeft aan dat het record voornamelijk te danken is aan een toename van het aantal buitenlandse toeristen. Van de totale groei was 48 procent afkomstig uit België, 33 procent uit Duitsland en 12 procent uit het Verenigd Koninkrijk. "Dit keer bezochten meer dan ooit bezoekers uit Duitsland en Engeland de Efteling", staat in een persbericht. In Nederland is vooral een flinke stijging te zien in de hoeveelheid abonnementhouders.

Algemeen directeur Fons Jurgens zegt "dankbaar" te zijn voor het resultaat. Hij noemt de groei "de kers op de taart" omdat het park op schema ligt wat betreft de visie richting 2030. Het is de bedoeling om een internationale, meerdaagse bestemming te worden met als rapportcijfer een 9+.



Vertrouwen

Zo ver is het nog niet: de gastwaardering steeg het afgelopen jaar van 8,59 naar 8,64. "We zijn op de goede weg", aldus Jurgens. "De lat ligt hoog, maar daar werken we samen hard voor. De bezoekersaantallen van 2023 geven vertrouwen en ik kijk enorm uit naar wat 2024 ons zal brengen."



De Efteling heeft momenteel een natuurvergunning voor maximaal vijf miljoen bezoekers. Daarbij wordt echter een andere telmethode gehanteerd, gebaseerd op verkeersbewegingen. Wie in een Efteling-accommodatie overnacht, bezoekt het park meerdere keren zonder steeds naar de Efteling te reizen met de auto.



Een marge

Een woordvoerder wil niet zeggen hoeveel unieke bezoekers het park heeft verwelkomd in 2023. Wel beweert hij dat er "zeker nog een marge bestaat" tot het maximumaantal van vijf miljoen. De Efteling vroeg jaren geleden al een nieuwe natuurvergunning aan voor zes miljoen bezoekers, maar die is nog steeds niet verstrekt.