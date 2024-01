Madame Tussauds London

Video: historische darkride Madame Tussauds London heropend na groot onderhoud

Madame Tussauds London heeft de attractie Spirit of London heropend. In de Engelse wassenbeeldenbeleving is al sinds 1993 een heuse darkride te vinden, waarbij bezoekers plaatsnemen in een klassieke Londense taxi. Vervolgens maken ze een rit door de geschiedenis van de hoofdstad, die zo'n vijf minuten duurt.

Inzittenden passeren verschillende belangrijke momenten uit de Londense geschiedenis, zoals de uitbraak van de pest, de Great Fire of London in 1666, de bouw van St Paul's Cathedral en de Tweede Wereldoorlog. Een voice-over in de karretjes voorziet de scènes van commentaar. De finale bestaat uit feestelijke taferelen geïnspireerd op de jaren zestig, zeventig en tachtig.

Eerder dit jaar was Spirit of London gesloten voor groot onderhoud. Daarbij nam men onder andere de techniek onder de loep: de animatronics, de effecten en het omnimover-transportsysteem van de Duitse leverancier Mack Rides. Inmiddels zijn de werkzaamheden achter de rug.



Vaartocht

Spirit of London is inbegrepen bij de entreeprijs van Madame Tussauds London. Het is niet de enige Madame Tussauds-darkride ter wereld. In de vestiging in Singapore kunnen bezoekers een vaartocht maken met een vergelijkbare opzet: Spirit of Singapore.