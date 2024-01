Efteling

Efteling belooft na storm van kritiek: Bosrijk-restaurant nog niet helemaal af

De Efteling is bedolven onder klachten na het heropenen van het Eethuys, het restaurant van vakantiepark Bosrijk. Naar aanleiding van een fotoreportage van het nieuwe interieur kwamen via Facebook en X honderden negatieve reacties binnen. Een woordvoerder probeert de klagers gerust te stellen: de renovatie is nog niet helemaal afgerond.

In het Eethuys heeft een huiselijke sfeer met houttinten, ouderwets stucwerk en Efteling-details plaatsgemaakt voor een kaal uiterlijk met grijze panelen en modern meubilair. Het gaat niet om een creatie van de ontwerpafdeling: voor het project werd een extern bureau ingeschakeld. Die partij kreeg de opdracht om van het Eethuys een meer strakke en moderne ruimte te maken.

Efteling-liefhebbers zijn allesbehalve blij met die keuze. Een greep uit de reacties op Facebook: "oerlelijk", "afgrijselijk", "sfeerloos", "een afgang", "mislukt project", "een afknapper", "om te huilen", "ontzettend jammer", "de plank misgeslagen" en "een kille, koude bende". "Oh mijn hemel, wie heeft hier in godsnaam akkoord voor gegeven?", vraagt Annabelle Weima zich af. "Dit kan echt niet Efteling..."



Huilen

Karel Loeff merkt op dat de Efteling grote moeite heeft om zijn identiteit te behouden. "Misschien is het juist de bedoeling dat niemand daar gaat dineren", zegt Claudia van Dijck. Rob Claessen: "Daar ga je niet voor je plezier zitten." Madelief Zijlstra is blij dat er nog heeft gegeten vóór de aanpassingen. "Om te huilen dit. Waar is het warme sprookjesgevoel gebleven?" Vincent De Jongh: "De dromerige sfeer is echt weg!"







Thomas Vansteelandt begrijpt er niets van. "Mensen komen niet voor fris en modern naar de Efteling. Ze komen om ondergedompeld te worden in de magie en fantasie. Dit past totaal niet binnen het concept van het Bosrijk." Jacko Pennings kent naar eigen zeggen knussere uitvaartcentra. Katty Kinders: "Zelfs de kantine van het ziekenhuis ziet er gezelliger uit."



Begrafenisondernemer

Wat Jolanda van Duuren betreft kan de Efteling beter opnieuw beginnen. "Tijd om te verbouwen." Stéphanie Wevers vermoedt dat de inrichting gedaan is door een stagiair. Guido Kokkelkoren vindt de veranderingen in zekere zin wél bij het Bosrijk-thema passen. "Klaas Vaak heeft de ontwerper én directie beslist zand in de ogen gestrooid", schrijft hij. Carla van der Werff: "Mooie vergaderruimte voor een begrafenisondernemer."



Op X heerst hetzelfde sentiment, met commentaren als "mijn hemel, wat vreselijk lelijk", "echt wel heel treurig", "vervroegde 1 aprilgrap mag ik hopen?", "in een mortuarium hangt nog meer sfeer!" en "wat een incompetente directie die dat park mag verzieken". "Is dit een nare droom van Klaas Vaak?", wil Romina weten. Arendo Geense citeert Efteling-ontwerper Robert-Jaap Jansen. "Vergeet niet: het is Eftelings omdat het in de Efteling staat", sneert hij cynisch.







Verrassen

De Efteling zwijgt de kritiek online dood: men heeft op geen enkel bericht gereageerd. Aan Looopings laat een voorlichter weten dat er nog details toegevoegd moeten worden. "Hierdoor zal het meer de Efteling-sfeer gaan krijgen. We vinden het jammer dat er nu kritiek is en hopen dat we iedereen straks kunnen verrassen met het eindresultaat."



Omvatten die details wellicht een ander kleurenpalet, ander materiaalgebruik en ander meubilair? Waarschijnlijk niet. "Er is goed nagedacht over de nieuwe stijl en inrichting van de locatie, maar we snappen ook dat een nieuwe uitstraling altijd even wennen is. We zijn ervan overtuigd dat het Eethuys straks weer een sfeervolle locatie wordt."



Fijner

Ook intern is er commotie over de rigoureuze verbouwing. Op intranet laten medewerkers weten dat ze niets snappen van de ontwerpkeuzes. Een Bosrijk-receptioniste reageert daar fel op. "Het is jammer dat we op internet al helemaal afgebrand worden voor een nog niet compleet product. En des te verdrietiger eigenlijk dat onze eigen Efteling-medewerkers hierdoor ook beïnvloed worden en binnen het eigen bedrijf dit soort berichten plaatsen. Wij laten je graag zien waarom een en ander voor ons veel fijner werkt dan in het voorgaande design."