Disney Experiences

Bijzondere foto opgedoken: Disney-directeuren in Efteling-attractie Carnaval Festival

Achter een oude afbeelding van de Efteling-attractie Carnaval Festival gaat een bijzonder verhaal schuil. Op social media dook een actiefoto op van twee mannen die een ritje maken in de vrolijke darkride. Op het eerste gezicht is er weinig speciaals te zien op de foto, maar in het karretje zitten twee pretparkiconen.

Het beeld toont twee oud-topmannen van The Walt Disney Company: voormalig creatief directeur Tony Baxter en toenmalig algemeen directeur Michael Eisner. Ze brachten eind jaren tachtig een werkbezoek aan de Efteling, in de aanloop naar de bouw van Disneyland Paris. Het idee was om het Europese pretparklandschap in kaart te brengen.

De Efteling behoorde toen al tot de top van Europa. Disney-imagineer Marty Sklar schreef in 2013 in zijn autobiografie dat de Efteling het enige park was dat indruk maakte tijdens de trip. Toch lijkt Carnaval Festival niet echt in de smaak te vallen bij Baxter en Eisner, getuige hun vertwijfelde en verveelde blik op de foto.



Verschrikkelijk

Eisner vond de attractie naar verluidt verschrikkelijk. De Disney-directeur reageerde wel verrast op het concept van een actiefoto tijdens de rit. Een uitstekend idee, luidde zijn oordeel. Niet veel later werden actiefoto's gemeengoed in de Disney-parken, om te beginnen bij Splash Mountain in het Amerikaanse Disneyland.



De waterbaan opende in 1989. Het plan voor het implementeren van een actiefoto werd eind 1990 geïntroduceerd. Tony Baxter bevestigt dat Eisner het idee voor actiefoto's opdeed in de Efteling. De foto in Carnaval Festival werd dus niet voor niets gekocht en meegenomen naar de Verenigde Staten.



Automatische camera

"Voor zover ik weet, was Carnaval Festival één van de eerste attracties ooit met een automatische camera die foto's van elk karretje maakte", vertelt Baxter in gesprek met Looopings. "Michael Eisner was zo onder de indruk van het systeem dat hij de managers van de Disney-parken vroeg om de technologie te ontwikkelen voor Disney-attracties."



Zo ontstond het fotopunt in Splash Mountain. Tegenwoordig zijn actiefoto's bij attracties niet meer weg te denken. "Naar mijn weten gebruikte het Efteling-systeem aanvankelijk een traditionele fotocamera, dus het moet ontzettend kostbaar zijn geweest om foto's te maken die wellicht niet eens verkocht werden", vult Baxter aan.