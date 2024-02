Koninklijke Burgers' Zoo

Burgers' Zoo verliest laatste rode lynx: verblijf staat voorlopig leeg

Bezoekers van Burgers' Zoo komen geen rode lynx meer tegen. In de Arnhemse dierentuin leefde de afgelopen periode nog één rode lynx, die behoorlijk op leeftijd was. Na het overlijden van het 19 jaar oude vrouwtje staat het verblijf in het overdekte themadeel Burgers' Desert leeg. Dat blijft nog even zo.

"Intern denken we nu naar over een nieuwe invulling", laat een woordvoerder aan Looopings weten. "Zodra meer bekend is, zullen we dat communiceren." Burgers' Zoo weet nog niet of er rode lynxen terugkeren of dat - eventueel tijdelijk - gekozen wordt voor een andere diersoort.

De rode lynx wordt ook wel bobcat genoemd. In het wild komt de niet-bedreigde soort voor in de Verenigde Staten, Mexico en het zuiden van Canada. Gemiddeld worden de dieren 15 jaar oud. In de Benelux komt de diersoort nu alleen nog voor in de Zuid-Hollandse dierentuin Faunapark Flakkee.