Disneyland Paris

Disney-fans boos over filmpje dat onthult wie er in Timon zit

Een entertainer van Disneyland Paris heeft onlangs onbedoeld iets te veel van zichzelf laten zien. Op Instagram verscheen een video van een vrolijk zwaaiende Timon, het bekende stokstaartje uit The Lion King. Door in te zoomen op zijn neus, was per ongeluk de actrice in het kostuum zichtbaar.

Het filmpje werd online gepubliceerd door een Instagram-account met de naam Pixney, met de begeleidende tekst "oh my god, zag je dat?". Disney-fans zijn absoluut niet blij met de beelden. Zij laten in de commentaren weten dat het schandalig is hoe de Instagram-pagina de Disney-magie op deze manier doorprikt.



"Als zoiets gebeurt, maak je er melding van in plaats van dat je het publiceert", schrijft iemand. "Haal het alsjeblieft weg, het verpest de magie", zegt een ander. "Dit is niet iets dat op social media gedeeld zou moeten worden!"



Drama

Een Disney-liefhebber denkt dat de video alleen gedeeld wordt om drama te veroorzaken. "Het bewijs is in de hashtags die je gebruikt. Onthoud dat kinderen ook toegang hebben tot Instagram." Onder het bericht verscheen onder meer de hashtag someomesgettingfired ("iemand wordt ontslagen").



De maker zegt zich van geen kwaad bewust te zijn. "Waarom zouden we er een melding van moeten maken? Het is gewoon een schattig filmpje, zelfs haar gezichtsuitdrukking was toepasselijk." De controversiële hashtag is wel verwijderd. "Als je reactie honderd likes krijgt, halen we de video weg", belooft Pixney aan één van de klagers. Tot nu toe kreeg de klacht drie likes.