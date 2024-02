Disneyland Paris

Foto's: Disneyland Paris gestart met verbouwing Disney Village

De grote transformatie van Disney Village in Disneyland Paris is in gang gezet. Sinds eind januari staat het restaurant- en winkelgebied naast de Disney-parken vol met kleurrijke bouwschuttingen. De komende jaren worden nagenoeg alle gevels stapsgewijs gerenoveerd.

Op dit moment is de façade van kledingwinkel Disney Fashion Junior bijna gereed. De stijl komt overeen met die van de naastgelegen brasserie Rosalie, die in december vorig jaar openging. Binnenkort komen ook Disney Fashion en The Disney Gallery aan de beurt.

Later krijgen ook de andere locaties aan de linkerzijde van de hoofdstraat een nieuw uiterlijk: The Lego Store, New York Style Sandwiches, de Sports Bar en de Disney Store. Het volledige project zal ongeveer twee jaar duren.



Cool Stop

In de tussentijd blijft Disney Village toegankelijk, al zullen bezoekers zich wel langs de schuttingen moeten manoeuvreren. Die staan ook bij de ingang van het gebied, onder andere bij het gesloten restaurant Planet Hollywood. Even verderop is horecalocatie Cool Stop verwijderd.