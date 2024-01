Efteling

Efteling heropent Bosrijk-restaurant: kil uiterlijk zonder Efteling-sfeer

Het restaurant van Efteling-vakantiepark Bosrijk is heropend. Na een wekenlange verbouwing kunnen vakantiegasten weer terecht in het Eethuys voor een hapje en een drankje. Het nieuwe interieur is opvallend kil: nagenoeg alle Eftelingse sfeerelementen zijn vakkundig verwijderd.

Voorheen had het Eethuys een huiselijke sfeer, met warme houttinten, ouderwets stucwerk en een gedetailleerd Efteling-schilderij. Voortaan oogt de ruimte rechttoe rechtaan, met lichtgrijs als basiskleur. De muren werden bedekt met grijze panelen. Ook de banken zijn grijs. Op de pilaren verschenen witte tegels.

De Efteling noemt het zelf "fris en modern". Al met al heeft het interieur nu meer weg van een Ikea- of La Place-restaurant dan een Efteling-etablissement, blijkt uit foto's van Eric Rovers. Ook de naastgelegen receptie onderging een gedaantewisseling. Er kwam onder meer een nieuwe balie in de vorm van een grote ladekast.