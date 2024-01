Pairi Daiza

Dierentuin Pairi Daiza opent nieuw themahotel: slapen tussen boerderijdieren

Pairi Daiza, de best bezochte dierentuin van de Benelux, opent komend voorjaar een nieuw themahotel. In 21 Farmhouse Lodges kunnen bezoekers overnachten tussen de boerderijdieren. Ze ontwaken in een authentieke abdijboerderij, met onder andere paarden, varkens, geiten, schapen, wallaby's, mara's en nandoes.

Pairi Daiza biedt sinds 2019 al bijzondere verblijfsaccommodaties aan, met uitzicht op zeeleeuwen, damherten, wolven en beren. Sinds 2020 is het mogelijk om te blijven slapen naast ijsberen, walrussen, pinguïns en tijgers. De concepten zijn een succes: in 2023 was sprake van een bezettingsgraad van ruim 95 procent.

De Farmhouse Lodges vormen een nieuwe stap, waarbij men wil inzetten op "authenticiteit, interactie en beleving". Een abdij uit dertiende eeuw vormt de basis. Op een historisch stuk grond, bij de voormalige hoofdingang, worden gloednieuwe hotelkamers gerealiseerd.



Rustgevend

Pairi Daiza belooft "luxueuze afwerking gebaseerd op de landelijke Henegouwse architectuur", met hout, natuursteen en warme, rustgevende kleuren. Dankzij de uitbreiding stijgt het totale aantal hotelkamers naar 121 stuks. Het investeringsbedrag is niet bekendgemaakt.



De eerste gasten zijn welkom op donderdag 21 maart. Het nieuwe seizoen van het Belgische dierenpark, waarin het dertigjarig bestaan gevierd wordt, loopt van zaterdag 10 februari 2024 tot begin januari 2025.