Efteling

Bijzondere vacature: Efteling-eigenaar zoekt nieuw bestuurslid

De eigenaar van de Efteling heeft een bijzondere vacature openstaan. Het wereldberoemde Kaatsheuvelse attractiepark is eigendom van Stichting Natuurpark de Efteling. In het stichtingsbestuur kwam afgelopen jaar een plek vrij, na het vertrek van voorzitter Gerd Leers.

Zijn taak werd overgenomen door Hans Janssen, burgemeester van de Brabantse gemeente Oisterwijk. Nu zoekt men naar een nieuw bestuurslid voor de in 1937 opgerichte stichting. Het moet gaan om een "bestuurder met eindverantwoordelijke en leidinggevende ervaring in een zakelijke omgeving".

"Stichting Natuurpark de Efteling heeft een bestuur dat uit minimaal vijf en maximaal zeven personen bestaat", zo valt te lezen in de vacaturetekst. Nu zijn dat er slechts vier: naast Janssen gaat het om Anita Schavemaker, Femke Weijtens en Pierre Rieu, de zoon van André Rieu. Naar nummer vijf wordt dus gezocht.



Cultureel erfgoed

Stichting Natuurpark de Efteling heeft als belangrijkste doel om de Efteling te laten voortbestaan. Verder zet de stichting zich in voor het bevorderen van toerisme, sociaal-maatschappelijke projecten gericht op kinderen en het bewaken van het cultureel erfgoed op het gebied van sprookjes en verhalen.



Jaarlijks zijn er minimaal zes bestuursvergaderingen, plus aandeelhoudersvergaderingen in april en december. Daarnaast is er één keer per jaar een zelfevaluatie én een strategiesessie met de directieleden van de Efteling.



Zichtbaarder

Tot nu toe opereerde de stichting vooral op de achtergrond. Het is de bedoeling om in de toekomst zichtbaarder te worden en "activiteiten verder uit te diepen". Dat kan bijvoorbeeld door het immateriële erfgoed van de Efteling in de schijnwerpers te zetten, Efteling-projecten rond duurzaamheid te steunen en sociaal-maatschappelijke initiatieven te faciliteren.



Een voorbeeld is het verstrekken van gratis entreebewijzen voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Daarnaast blijft er veel aandacht voor de continuïteit van de Efteling. De stichting denkt mee over de strategie van het attractiepark. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met de externe recruiter Gasseling Search uit Den Bosch.