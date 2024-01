Walibi Holland

Directrice noemt opvang van asielzoekers op Walibi-terrein 'goede business'

De opvang van vluchtelingen bij Walibi Holland is voor het pretpark "goede business". Dat zei Walibi-directrice Mascha Taminiau afgelopen week in gesprek met BNR Nieuwsradio, waarin ze een dilemma kreeg voorgelegd. Het attractiepark ontvangt een vergoeding van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Presentator Thomas van Zijl liet Taminiau kiezen tussen twee stellingen: de opvang van asielzoekers op het terrein van Walibi is voor ons goede business, óf: wij doen het omdat we vinden dat we een maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen. De directrice koos na even twijfelen voor het eerste. "Dan zou ik zeggen: goede business."

Vervolgens legde Taminiau uit dat de beloning best hoger had kunnen zijn. "Ik denk dat we meer zouden kunnen vragen. Maar als ik zou zeggen: we doen het omdat we willen zorgen dat de asielzoekers terechtkunnen in Nederland... Als dat alleen de motivatie was, dan zouden we er geen geld voor vragen. En dat doen we wel."



Niet voor niks

Dat geld is ook nodig omdat het terrein eronder lijdt: na afloop is er herstelwerk nodig. "En het vraagt werk van ons om er omheen te manoeuvreren." Taminiau zegt niet lang nagedacht te hebben toen het verzoek binnenkwam. Bij het pretpark ligt tientallen hectare aan grond met alleen gras. "Je bent gek als je het niet gebruikt. Maar niet voor niks."



De noodopvang biedt plaats aan 1500 asielzoekers. In de omgeving is in principe niets te beleven. Walibi heeft de bewoners wel tickets gegeven voor kerstopening Bright Nights. "Halloween leek ons niet zo'n heel geschikt moment."



Discriminatie

De afgelopen weken kwamen berichten naar buiten over discriminatie en onhygiënische omstandigheden in het Walibi-asielzoekerscentrum, zoals toiletten en douches met modder. Lgbtq'er zouden ongelijk behandeld worden. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij het COA. Die partij zal ook alle voorzieningen weer afbreken als komend voorjaar het festivalseizoen begint.